وكيل محافظة تعز يتفقد مشاريع تأهيل ملعب الشهداء وإدارة النادي الأهلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تفقد وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، اليوم، المراحل النهائية لسير العمل في مشاريع ترميم وتأهيل ملعب الشهداء وملحقاته وإدارة النادي الأهلي في المدينة.

واوضح وكيل المحافظة أنه تم الانتهاء من اعمال ترميم وتأهيل ملعب الشهداء والمتمثل باستبدال الأجزاء المتضررة من العشب الصناعي لأرضية الملعب وكراسي المدرجات بالاضافة الى ترميم جميع ملحقات الملعب بمافيه ملعب التنس المجاور والذي تضرر ايضا نتيجة الحرب . واشار الوكيل الحكيمي، الى ان ترميم وتأهيل المنشآت الرياضية يأتي ضمن إعادة ترميم وتأهيل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المحافظة ضمن إعادة تطبيع الحياة في المحافظة..متمنيا من وزارة الشباب والرياضة وصندوق النشئ والشباب التعاون مع السلطة المحلية في ترميم وتأهيل بقية الملاعب والأندية الرياضية في المحافظة .

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