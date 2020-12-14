شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرعاية التنفسية الأول في عدن تؤكد تنظيمه الاربعاء 16ديسمبر 2020 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن /اعلام المؤتمر

أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرعاية التنفسية في اجتماعها اليوم على انعقاد المؤتمر يوم الاربعاء ١٦ديسمبر 2020م في قاعة منتجع كراون السياحي بعد تأجيله الاسبوع الماضي لضروف خارجة عن ارادتها مؤكدة أن الدخول الى قاعة المؤتمر بنفس الالية والدعوات السابقة وابرازها عند الدخول .

وأشادت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالتفاعل الكبير من قبل القيادات والاستاذة والاخصائيين والخبراء والاطباء والمهتمين والممارسين بالتاكيد على الحضور للمؤتمر الذي تم دعوتهم للمشاركة سابقا من جميع المحافظات.

وحرصت اللجنة على لاكتفاء بعدد 300 شخص مع اتخاذ التدابير الوقائية بالتباعد الاجتماعي وتوفير الكمامات والمعقمات للمشاركين واقتصرت الدعوة على الحد الأقصى المسموح به في القاعة .

وتتقدم اللجنة بالاعتذار الشديد للاطباء الذين لم نتمكن من دعوتهم للمشاركة في المؤتمر .

يتضمن المؤتمر عدد من اوراق العمل يقدمها اطباء مختصون في الرعاية التنفسية تتطرق في تعريف الرعاية التنفسيه منذو بداية نشأتها في عربيا ودوليا وتاريخ نشأتها في اليمن ووضع الرعاية التنفسية في المحافظات الجنوبية.

كما يتم مناقشة مهام اخصائي الرعاية التنفسية في الميدان الطبي في المستشفيات الحكوميه والخاصة ويتناول المؤتمر طرق التاهيل الرئوي والعلاج الطبيعي للصدر وتدابير مجرى الهواء وكذا عدد من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وخاصه أمرض جائحة كورونا والتدابير اللازمة لمواجهتها وطرق علاجها اضافة الى بعض امراض القلب والامراض التي لها علاقة ومؤثرة على الجهاز التنفسي بشكل خاص وسيشمل نقاش واسع على الحالات التى تحتاج الى جهاز التنفس الاصطناعي وطريقه معالجتها بشكل صحيح حسب البروتوكولات العالميه .