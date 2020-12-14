شكرا لبحثكم عن خبر الفنانة بلقيس تفتح النار على الحوثيين وتتهمهم بهذا الأمر وتكشف عن اخر مرة زارت فيها اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علّقت الفنانة اليمنية المقيمة في الإمارات بلقيس فتحي على النزاع الحاصل في بلادها، فما موقفها من حرب اليمن ومن قصدت باليمنيين غير الشرفاء؟ متى زارت بلقيس اليمن آخر مرة؟ وهل يقوم الفنانون اليمنيون بواجبهم تجاه بلدهم؟ تابعوا في هذا الجزء من برنامج “شربل يستقبل” ما قالته بلقيس حول ذكرياتها عن اليمن.

قالت الفنانة بلقيس احمد فتحي، ان اخر زيارة لها الي اليمن كانت قبل 20عاما، وانها بكل فخر فخز واعتزاز تحب اليمن واهل تهامة، وان الشعب اليمني لايستحق ما يحصل الان.

وأضافت لـ برنامج “شربل يستقبل”، ان ما يحدث في اليمن من مشاكل ونزاعات وصراعات سياسية يصعب ان تفكر كيف يعيش الناس، انا كيمنية يزعجني كثير ما اراه.

وقالت، هناك يمنيين ابرياء وغير ابرياء، والابرياء هم الاغلبية من اليمنيين الذي يجب ان نساعدهم بجهود فردية وحكومية.

وكشفت بلقيس احمد فتحي، عن زيارة لها الى مخيم اللاجئين في جيبوتي، وقالت وجدت ان هناك معونات تسرق من قبل مليشيات وأحزاب ولا تصل الى المحتاجين.