شكرا لبحثكم عن خبر اللواء شلال يستقبل القائم بالأعمال البريطانية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وخلال اللقاء أشاد نائب السفير البريطاني بالدور الكبير الذي قام به اللواء شلال شايع في محاربة التنظيمات الإرهابية في مدينة عدن ومحيطها مثمنا استبسال اللواء شلال وقدرته في تأمين المدينة التي كانت مرتع للإرهاب والخارجين عن القانون..

وقال إن الحكومة البريطانية تابعت باهتمام وإعجاب كبير الانتصارات المتتالية التي حققها اللواء شلال ضد الإرهاب برغم شحة الإمكانيات المتاحة وحداثة جهاز الأمن .

ورحب اللواء الركن شلال شايع بنائب السفير البريطاني مشيدا بموقف الحكومة البريطانية الداعم لمكافحة الإرهاب والذي يأتي موازي لموقف الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الداعمين لمكافحة الإرهاب. .

ونقاش اللواء شلال شايع ونائب السفير البريطاني أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب والذي يشكل خطرا كبيرا على المياه الإقليمية والدولية في اليمن وضرورة تتبع منابع دعم الإرهاب وتجفيفها.. وعن أهمية الأمن الوقائي وحماية المجتمع من خطر التطرف..

كما تطرق الجانبين إلى أهمية دعم قوات خفر السواحل وتجهيزها بوسائل وأسلحة حديثه لتأمين السواحل التي تعتبر أحد أهم منافذ تغذية الإرهاب..

كما استذكر الجانبين لمحات من تاريخ دولة الجنوب.

واكد اللواء شلال شايع للسيد سيمون سمارت ترحيبه بأي مساعي واتفاقيات جديه لإحلال السلام في اليمن على أن تحفظ هذه الاتفاقيات لشعب الجنوب حقه في استعادة دولته الذي قدم في سبيلها الآلاف من الشهداء والجرحى.

وقال اللواء شلال شايع أن هناك طرف ثالث لايريد الاستقرار للجنوب وهذا الطرف يعمل على خنق كل فرص السلام ويعمل على الاتفاف على كل اتفاقيات السلام والتهدئه..