شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. قوات الانتقالي تواصل الانسحاب من أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، عمليات الإنسحاب من جبهات أبين، وإعادة التموضع وفق خطة التحالف العربي لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكد المتحدث الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية في محور أبين محمد النقيب، إستمرار عمليات الإنسحاب والتموضع لليوم الرابع على التوالي.

وقال النقيب عبر حسابه على فيسبوك : "واصلت وحدات قواتنا المسلحة الجنوبية بمحور ابين تنفيذ عملية إعادة تموضعها وانتشارها وفق الخطة المعدة من قبل التحالف العربي".

وأضاف في تعليق رصده عدن تايم أن هذا الانسحاب يأتي : "تنفيذا لتوجيهات قيادتنا السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي وبالتعاون مع فريق التنسيق والارتباط السعودي".

ويأتي انسحاب وحدات من القوات المسلحة الجنوبية بالتزامن مع انسحاب وحدات تابعة لمليشيات حزب الإصلاح الإخواني المحسوبة على الشرعية، وهو انسحاب بدأ فعليا يوم الجمعة الماضي بمشاركة لجان من الطرفين وإشراف ضباط من القوات السعودية العمالة ضمن قوات التحالف العربي، والتي تم تكليفها بالإشراف على فصل القوات في أبين وتنفيذ الانسحاب المتبادل، وفق خطة وضعها التحالف وتم التوافق عليها بشأن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

والخميس الماضي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استكمال الترتيبات اللازمة والتوافق حول آلية العمل لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك بالتوافق على تشكيل الحكومة، واستيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، ومباشرة وفصل القوات في أبين وسحبها من الطرفين، بإشراف من قوات التحالف، وهو الذي بدأ يوم الجمعة، ويستمر في يومه الرابع، وسط تفاؤل باتمام عمليات الإنسحاب كما هو معد ومخطط لها.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد أن عمليات الإنسحاب المتبادل من جبهات أبين، تسير في ظل تجاوب الطرفين.