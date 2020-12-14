شكرا لبحثكم عن خبر جبهة المشاريح حجر الضالع تستقبل الاسرى المحررين من أبطالها بحضور وفد عسكري وأمني رفيع ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبلت قيادة جبهة المشاريح حجر الضالع والأسرى المحررين من أبطالها صباح اليوم الأثنين وفد عسكري وأمني رفيع من قيادة اللواء الخامس عمالقة-جبهة الضالع وإدارة أمن محافظة الضالع يتقدمهم القائد صامد القبة ركن استطلاع اللواء الخامس عمالقة والعميد عدلان الحتس مدير أمن محافظة الضالع.

وفي اللقاء رحبت قيادة جبهة المشاريح وأفرادها من الأسرى المحررين بالزيارة الكريمة لقيادة العمالقة-الضالع وأمن الضالع لهم وتلمس اوضاعهم، كما ألقى الشخصية الإجتماعية الشيخ خالد عبدالله الحاج شيخ مشائخ المنطقة كلمة ترحيبية حيا فيها قيادة اللواء الخامس عمالقة-جبهة الضالع وقيادة أمن المحافظة على الزيارة التي قال إنها تأتي لتؤكد مدى التلاحم والترابط بين قيادات الجبهة بشكل عام، والتي تعتبر دعم معنوي كبير للأسرى المحررين، كما شكر خلال كلمته كل من ساهم في إنجاح عملية تحرير الأسرى الأبطال على رأسهم اللواء شلال علي شائع القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية ومدير مكتبه الملازم قاسم الثوباني، وأردف ” ولا ننسى الأخ عبدالله البيدحي مدير المالية بالمحافظة من بذل جهود في بداية الأمر، وكل من ساهم في انجاح هذه العملية“.

من جانبه مدير أمن المحافظة العميد عدلان الحتس في كلمه له ألقاها بهذه المناسبة عنه وعن القائد صامد القبة أشاد بدرور الأبطال في جبهة المشاريح وقال "إن المشاريح اليوم بتضحياتها وصمودها وبسالة رجالها أصبحت ليست مفخرة للضالع وحسب ولكن لشعب الجنوب بشكل عام، وإن الأسرى المحررين الأبطال الذي نحتفل بتواجدهم اليوم بيننا لهم تيجان على رؤوسنا وهم شهداء أحياء بيننا، ومن يأسر أو يجرح لهو شهيد حي وهذا يدل على بسالتهم وقتالهم في الخطوط الأمامية“.

المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قائد جباري ألقى كلمة ترحيبية -أيضاً- باسم قيادة جبهات محور الضالع شكر فيها قيادة عمالقة جبهة الضالع وقيادة أمن المحافظة على قيامهم بهذه الزيارة للأسرى المحررين والتي قال إنها لاتعني للأسرى الكثير فحسب ولكنها تعني للجبهة بشكل عام كونها تزيد من معنويات الأبطال المرابطين في الجبهات ايضاً، وأضاف: إن هذه الزيارة تأتي لتعبر عن مدى مكانة الأسرى في أوساطنا وبأننا لن نتخلى عنه.