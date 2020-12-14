مناقشة تفعيل دور العمل النقابي بالحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بمحافظة المهرة في اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن علي بلخدر، تفعيل العمل النقابي ودوره في تبني القضايا الاجتماعية والحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين.



وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الموظفون والعاملون بسبب الظروف الراهنة والحرب في البلاد والتي ألقت بظلالها القاتمة على مختلف مجالات وقطاعات الحياة بما فيها الجانب الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين.

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