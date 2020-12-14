شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يطلع على الخدمات الصحية في وادي المحمدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلع وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على مستوى الخدمات الصحية في المركز الصحي في وادي المحمدين بمديرية بروم – ميفع.



وأستمع بن حبريش إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها المركز الصحي في منطقة السفل واحتياجاته، وإعادة تأهيل الوحدة الصحية في منطقة العلاء ضمن أربع وحدات صحية في مديرية بروم وميفع تم اعتمادها، ضمن مشروعات الدعم الصحي الذي تقدمه منظمة اليونيسف وتشمل توفير ميزانية تشغيلية وأثاث ومعدات وادوية ومستلزمات طبية والتعاقد مع الكادر الصحي.

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