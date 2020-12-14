المكتب التنفيذي لامانة العاصمة يناقش خططه للعام 2021م

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه، اليوم، برئاسة وزير الدولة امين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، خطط عمل المكاتب التنفيذية للعام المقبل 2021م لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات نازحي الأمانة في مأرب والمحافظات الاخرى.



وشدد وزير الدولة أمين العاصمة في الاجتماع بحضور وكيلا أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف وجرمان العليي ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، على ضرورة تلبية احتياجات النازحين وجعلها في مقدمة أولويات خطط العمل بما يسهم في تخفيف معانات النازحين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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