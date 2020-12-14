اللجنة الوطنية للتحقيق تستكمل نزولها الميداني للتحقيق بواقعة استهداف النادي الأهلي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، نزولها المباشر الى مبنى وميدان النادي الأهلي في تعز وذلك للتحقيق في واقعة استهدافه من قبل المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً صباح السبت والتي أدت لمقتل الكابتن ناصر الريمي ونجله واصابة اثنين اخرين من الأطفال اثناء الاستعدادات للتدريبات الصباحية لعدد من اشبال الرياضة في تعز.



وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق اشراق المقطري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "تم اثناء النزول معاينة موقع سقوط المقذوف وتحديد الاتجاهات وحجم السقوط واتجاهات الشظايا إضافة الى استلام المقذوف وفحصه وتصويره لعرضة على الخبير العسكري".

واضافت المقطري " قام فريق اللجنة في وقت سابق وفور وقوع القذيفة بالانتقال الى المستشفيات ومقابلة الضحايا المصابين وعدد من شهود الواقعة ، والحادثة"..مشيرة الى ان هذا الاستهداف يأتي ضمن سلسة من الاعتداءات التي ذهب ضحيتها عدد كبير من المدنيين في محافظة تعز وعاودت شدتها خلال الربع الأخير من العام 2020م بتجاهل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني في استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع النطاق والتي لا ينبغي أن تُستخدم على المناطق المكتظة بالسكان بسبب الاحتمال الكبير لوقوع آثار عشوائية.

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق، الدعوة لكافة الأطراف بتحمل مسئوليتها تجاه حماية المدنيين وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر ، ومحاسبة الافراد والقيادات المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات.