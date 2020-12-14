197 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكر من 197 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و 4 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس وشارع الخمسين والدريهمي.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت، 50 خرقا بقصف صاروخي و مدفعي لعدد 463 صاروخا و قذيفة و 129 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، قد شن 3 غارات جوية على مدينة حرض بحجة.