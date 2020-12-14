- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
كشف عضو الوفد الوطني في لجنة التنسيق اللواء محمد القادري، عن قيام قوى العدوان بمنع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال “أبهيجت جوها” من الدخول إلى الدريهمي.
وخلال مداخلة له على قناة المسيرة، اليوم الاثنين، قال اللواء القادري: “التقينا بالأمس بالوفد الأممي وقدمنا لهم عددا من المطالب أهمها عودة الطرف الآخر إلى اتفاق السويد”.
وأشار إلى أن ما يحصل في الحديدة هو حرب مكتملة الأركان وليس خروقاً فقط، مضيفاً أن: “الأمم المتحدة ترى هذا الأمر”.
وأكد اللواء القادري أن العدوان لا زال متعنتاً في مسألة احتجاز السفن، مستهجناً عدم استطاعة الأمم المتحدة فعل شيئ إزاء هذا التعنت المتواصل.
وحذر بقوله: “قادرون على فتح جبهات الحديدة في أي لحظة، لكننا لا زلنا ملتزمين باتفاق السويد لنقول للعالم بأننا رجال سلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء القادري يؤكد منع المرتزقة لرئيس بعثة الأمم المتحدة من الدخول إلى الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.