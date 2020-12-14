اللواء القادري يؤكد منع المرتزقة لرئيس بعثة الأمم المتحدة من الدخول إلى الدريهمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

كشف عضو الوفد الوطني في لجنة التنسيق اللواء محمد القادري، عن قيام قوى العدوان بمنع رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال “أبهيجت جوها” من الدخول إلى الدريهمي.

وخلال مداخلة له على قناة المسيرة، اليوم الاثنين، قال اللواء القادري: “التقينا بالأمس بالوفد الأممي وقدمنا لهم عددا من المطالب أهمها عودة الطرف الآخر إلى اتفاق السويد”.

وأشار إلى أن ما يحصل في الحديدة هو حرب مكتملة الأركان وليس خروقاً فقط، مضيفاً أن: “الأمم المتحدة ترى هذا الأمر”.

وأكد اللواء القادري أن العدوان لا زال متعنتاً في مسألة احتجاز السفن، مستهجناً عدم استطاعة الأمم المتحدة فعل شيئ إزاء هذا التعنت المتواصل.

وحذر بقوله: “قادرون على فتح جبهات الحديدة في أي لحظة، لكننا لا زلنا ملتزمين باتفاق السويد لنقول للعالم بأننا رجال سلام”.