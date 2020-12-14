دارس: 3.5 مليار دولار من قيمة النفط اليمني نهبها تحالف العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الانقاذ الوطني احمد عبدالله دارس أن تحالف العدوان سرق من 3 مليار وأكثر من 500 مليون دولار من قيمة النفط اليمني بشكل علني خلال عامي 2018 و2019 م.

وأوضح وزير النفط لقناة المسيرة أن المبالغ المنهوبة من قبل تحالف العدوان يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي وبنوك في الرياض وغيرها.. مؤكدا أن قوى العدوان نهبت عام 2018 18 مليون و80 ألف برميل نفط خام من الحقول النفطية المحتلة وبيعت بحوالي 1.3 مليار دولار.

وأضاف أن تحالف العدوان نهب عام 2019 م ، 29 مليون و600 ألف برميل نفط خام من الحقول النفطية المحتلة وبيعت بأكثر من 2 مليار و300 مليون دولار.

ولفت إلى أن سلطات المرتزقة في مارب تنهب يوميا 600 مليون ريال وهي قيمة عائدات منتوجات مصافي صافر من مشتقات النفط والغاز.. مضيفا أن سلطات المرتزقة في مارب تقوم ببيع مادة “c5” المنتجة من حقول صافر بقيمة 100 مليون ريال يوميا ويتم بيعها لدول العدوان.

وأكد أن المبالغ المسروقة من النفط الخام ومن مصافي صافر وعدن قادرة على تغطية رواتب موظفي الدولة واحتياجات البلد الأخرى.. موضحا أن هناك سحب سري أيضا وغير معلن من الآبار النفطية الواقعة في المناطق المحتلة ويتم توزيع قيمة الكميات المسروقة عبر صرافين لحساب جهات محلية ودولية.