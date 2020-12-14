بعد يوم من تحذيرها.. قبائل شبوة تهاجم القوات الإماراتية في بلحاف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة، عن تعرض مقر قوات تحالف العدوان في بلحاف بشبوة لهجوم بقذائف الهاون، يأتي ذلك بعد ساعات من صدور تحذيرات للقوات الإماراتية ومليشياتها بوقف الإستحداثات التي تجريها في منشأة بلحاف ومعسكر العلم بالمحافظة.

وأشارت المصادر لـ”الخليج 365” الى أن قبائل شبوة استهدفت اليوم الاثنين بعدد من قذائف الهاون ، أحد المعسكرات التي تتواجد فيه قوات تحالف العدوان ، في محور بلحاف، دون ذكر ما اذا كانت هناك اصابات او قتلى في الهجوم.. لافتة الى ان قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيا والمكلفة بحراسة قوات التحالف قامت بإطلاق الاعيرة النارية في المكان، كما حلقت طائرات حربية تابعة للإمارات بكثافة في سماء المنطقة على خلفية الاستهداف.

وكانت قبائل شبوة اطلقت أمس تحذيرات شديدة اللهجة لقوات الإماراتية بالتوقف عن تشييد مباني ومقرات بداخل بلحاف.