شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يصدر قرار بتعيين مديرا عاما لمديرية بيحان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مساء الاحد قراراً بتكليف مديراً عاماً لمديرية بيحان.

ونص قرار المحافظ رقم(188) لسنة 2020م بتكليف عبدالله عبدالباري حسين صالح مفتاح مديراً عاماً لمديرية بيحان. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية سرعة تنفيذه

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