الكثيري يؤكد على دور الشباب في تعزيز قيم الديمقراطية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على أهمية تعزيز قيم الديمقراطية والمدنية والمشاركة السياسية بالمجتمع.



وأشار خلال لقاءه إدارة مؤسسة الشباب الديمقراطي بحضرموت، الى حرص السلطة المحلية على دعم الأنشطة الشبابية وتفعيل دور الشباب للمشاركة بالتنمية المجتمعية.

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