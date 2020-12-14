وكيل وزارة الصحة يبحث مع الاوتشا سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب الاوتشا بعدن رينيه نجين هوس، سبل تعزيز الشراكة في القطاع الصحي.



واستعرض وكيل وزارة الصحة ومدير مكتب الاوتشا، الوضع الصحي في مختلف المحافظات وآلية التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية العاملة في بلادنا.

وثمن الدكتور الوليدي، الدور الذي تقوم به الاوتشا ومنظمة الصحة العالمية ومسؤولي الكلستر في منظمة الصحة العالمية من خلال التنسيق الفعال لأعمال المنظمات الدولية والمحلية..مؤكداً على ضرورة تفعيل مكاتب المنظمات الدولية في العاصمه المؤقتة عدن.

من جانبه، اشاد مدير مكتب الاوتشا، بجهود وزارة الصحة العامة والسكان ودورها في تسهيل مهام الاوتشا والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ..مؤكداً بذل المزيد من التنسيق مع وزارة الصحة وتوجيه الجهود حسب الحاجة المرفوعة من الوزارة.