تدشين مشروع الاستجابة الطارئة للنازحين و المجتمع المضيف بمديرية سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة للنازحين و المجتمع المضيف بمديرية سيئون ضمن مشروع الاستجابة الطارئة الذي تنفذه العون المباشر بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية بالتنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بالمحافظة .

ويستهدف المشروع توزيع ألفي سلة غذائية على النازحين و الاسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع المضيف بمديرية سيئون . وأشاد وكيل المحافظة المساعد بهذه المشاريع الخيرية..مشيرا الى اهمية هذا التدخل من خلال توزيع السلال الغذائية التي تساهم في تخفيف اعباء النازحين والاسر الضعيفة بالمحافظة .

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