 البحسني يصدر أمراً إدارياً يقضى بتشكيل لجنة للإعداد للاحتفال السنوي الأول لتكريم المبدعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، أمراً إدارياً رقم 8 لسنة 2020م، قضى بتشكيل لجنة للإعداد للاحتفال السنوي الأول للسلطة المحلية بالمحافظة لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بساحل ووادي حضرموت.

وقضى الأمر الإداري بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، وعضوية المديرين العامين لمكاتب المالية والثقافة والإعلام وقناة حضرموت الرسمية وإذاعتي المكلا وسيئون ومدير عام مكتب المحافظ، وممثل عن اتحاد الأدباء وعن جمعية فناني حضرموت مهمتها الإعداد والتحضير الجيد لإقامة حفل لائق مطلع العام القادم واختيار أبرز المبدعين في مختلف المجالات خلال العام 2020م على مستوى محافظة حضرموت ساحلاً ووادياً.

ورأس محافظ حضرموت اجتماعاً باللجنة، صباح اليوم بالمكلا، مؤكداً أن تكريم المبدعين والمخلصين في عملهم واجب على السلطة المحلية بالمحافظة لتحفيزهم، وتحفيز زملائهم على تقديم المزيد من العطاء، مجدداً التأكيد بأن هذا التكريم سيتم اعتماده كتقليد سنوي تقيمه السلطة المحلية عرفاناً بعطاءات وتضحيات وإبداعات أبناء المحافظة في مجالات الأداء الإداري والثقافة والأدب والشعر والإعلام والفن والطب والرياضة، وكذا الشخصيات البارزة والمقاولين الجادين والمتميزين في إنجاز المنشآت والمشاريع التي اسندت إليهم مهمة إنجازها.

وقال المحافظ البحسني انه من الواجب على السلطة المحلية أن تحتفي بمتميزيها على مستوى المحافظة، الذين بذلوا جهوداً في العطاء، وقد اعتمدت هذا التوجيه بشكل سنوي لديمومة العطاء وتقدير جهود المتميزين.

ووجه محافظ حضرموت اللجنة بالتحضير الجيد للحفل الذي سيقام بالمناسبة م