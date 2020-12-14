الارياني يدعو المجتمع الدولي للانصات لأصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بتصنيف الحوثي ارهابيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الاعلام معمر الارياني المجتمع الدولي للاستماع لأصوات اليمنيين وتلبية مطالبهم بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب وفرض العقوبات على قياداتها المتورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.



وأوضح وزير الإعلام ان هذا الخطوة من شأنها وضع حد للارهاب اليومي الذي تمارسه المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بحق المدنيين.

‏واشار الى مشاركة كثر من ألف شخص من مختلف فئات المجتمع، تربويين ورياضيين وناشطين وشباب وطلاب في أطول سلسلة بشرية بتاريخ اليمن، في ملعب الشعب وسط مدينة تعز، لمطالبة العالم بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".

ونوه الارياني الى ان السلسلة البشرية التي نظمتها مبادرة (يمن بلا إرهاب حوثي) جاءت بعد يوم واحد من جريمة قتل مليشيا الحوثي لكابتن ولاعب نادي الطليعة السابق ناصر الريمي ونجله، وفي ظل حراك شعبي متصاعد شمل عددا من المحافظات اليمنية وطالبَ فيه اليمنيون بصوت واحد.