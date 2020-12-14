اخبار الخليج / اخبار اليمن

نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة

0 نشر
اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة

الخليج 365 ـ مأرب

وجهت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، تكليفا بحضور مالكي خمس شركات صرافة وتحويلات، الاثنين، إلى مقر النيابة، لسماع اقوال مالكيها بشأن استغلالهم حاجة المواطنين والعمولات الباهظة للحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وتقدم الاسبوع الماضي، ناشطون ومواطنون بشكوى إلى نيابة الأموال العامة بمأرب، ضد محلات ومؤسسات وشركات الصرافة، بدعوى ارتكاب جرائم مالية للاضرار بالاقتصاد الوطني، والإسهام في انهيار العملة المحلية واستغلال حاجة المواطنين.

 

وقالوا إنها تقوم باستقطاع مبالغ مالية مقابل خدمة تحويل الاموال تراوحت بين (43 - 53) بالمئة من اجمالي المبلغ المراد تحويله، في اكبر عملية نهب للعملاء- حد وصفهم.

 

واتهموا شركات الصرافة بالوقوف وراء الانهيار الذي تعاني منه العملة المحلية بعد ان تخطت اليومين الماضيين قيمة الدولار الامريكي الواحد 925 ريالا يمنيا

كانت هذه تفاصيل خبر نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"