نيابة الأموال العامة بمأرب تستدعي مالكي خمس شركات صرافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

وجهت نيابة الأموال العامة بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، تكليفا بحضور مالكي خمس شركات صرافة وتحويلات، الاثنين، إلى مقر النيابة، لسماع اقوال مالكيها بشأن استغلالهم حاجة المواطنين والعمولات الباهظة للحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.



وتقدم الاسبوع الماضي، ناشطون ومواطنون بشكوى إلى نيابة الأموال العامة بمأرب، ضد محلات ومؤسسات وشركات الصرافة، بدعوى ارتكاب جرائم مالية للاضرار بالاقتصاد الوطني، والإسهام في انهيار العملة المحلية واستغلال حاجة المواطنين.

وقالوا إنها تقوم باستقطاع مبالغ مالية مقابل خدمة تحويل الاموال تراوحت بين (43 - 53) بالمئة من اجمالي المبلغ المراد تحويله، في اكبر عملية نهب للعملاء- حد وصفهم.

واتهموا شركات الصرافة بالوقوف وراء الانهيار الذي تعاني منه العملة المحلية بعد ان تخطت اليومين الماضيين قيمة الدولار الامريكي الواحد 925 ريالا يمنيا