تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365 - عدن

تتفاوت أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بحسب كل صنف والمكان الذي يتم إستيراده منه، فيما تختلف أسعار اللحوم في محلات بيع اللحوم بمديريات المحافظة الثمان بحسب نوع الذبيحة التي يتم بيع لحمها .



أما أسعار الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن فإن أسعار تختلف من نوع إلى آخر، غير أن هناك عوامل آخرى تحدد أسعار منها الرياح الموسمية وحجم الطلب الخارجي عليها .

وفيما يلي توضيح تفصيلي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بأنواعها بحسب ما رصده مراسل "الخليج 365" اليوم.

الخضروات والفواكه :

لازالت الطماطم في العاصمة عدن تحافظ على أسعارها الثابتة التي تتراوح بين 250 و 350 ريال للكيلو الواحد ، فيما تتراوح أسعار البطاطس بين 300 و 400 ريال يمني ، أما أسعار البصل فلازالت أسعارها ثابتة عند 400 ريال للكيلو الواحد .

أما الجزر والخيار فإن أسعارهما تتراوح ما بين 500 ريال يمني للكيلو الخيار و 400 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسا والباذنجان .

فيما يتعلق بالفواكه أو ما كما يطلق عليها سكان عدن " الخضرة الحالية " فإن سعر البرتقال يترواح ما بين 1000 و 800 ريال للمستورد وكذلك هي أسعار التفاح المستورد فيما تبلغ قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد .

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد .

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

يستغرب سكان عدن إستمرار أرتفاع أسعار اللحوم على الرغم من إنقضاء مواسمها المتمثلة بالأعياد الدينية ، حيث لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ريال عن سعر الضأن البلدي .

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، فيما تتفاوت أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 3000 و 4000 ريال للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

كذلك في عدن هناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بين 300 ريال و500 ريال يمني بحسب حجمه وجودته