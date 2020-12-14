شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. ما وراء مطالبات أهالي وادي حضرموت بتواجد قوات النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 الخليج 365 في ظل الإنفلات الأمني الذي تشهده مدن وادي حضرموت، رصد تقرير سابق لقناة الغد المشرق عن تظاهرات حاشدة بمدينة سيئون للمطالبة بإحلال قوات النخبة الحضرمية.

وكشف التقرير بأنه احياءاً ليوم الأرض وتجديد العهد للشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم الذكية لأجل قضية الجنوب . وقال أحد الموطنيين إن أمن واستقرار وادي حضرموت لن يكون إلا بإحلال بقوات النخبة الحضرمية. وأشار التقرير إلى رفض كبير طالبوا بإحلال منطقة الوادي بقوات النخبة الحضرمية، وخرجوا مسيرات لاخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى لأجل فرض الأمن والإستقرار كما يوجد في المكلا، مطالبين بتحرير الوادي وعدم انتشار المنطقة العسكرية الأولى.

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