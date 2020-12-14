شكرا لبحثكم عن خبر موجة ضقيع تضرب سبع محافظات غداً والأرصاد يحذر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري و الهضاب الداخلية.

و توقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات، خاصة محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت، الضالع)، مع احتمال تكون الصقيع على اجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل و الصباح الباكر .

و لفت إلى أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات (إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مارب، الجوف) و المناطق الصحراوية.

و حذر المركز المواطنين، خاصة كبار السن و الأطفال و المرضى و العاملين أثناء الليل و ساعات الصباح الباكر و المسافرين الى المحافظات الانفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.

و نبه المزارعين من الأجواء الباردة ناصحا بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ورعاة المواشي و النحالين من أثار البرودة الشديدة، حفاظاً على مواشيهم و نحلهم.