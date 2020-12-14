عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي: القوات الحكومية في أبين مستمرة باختراق اتفاق الرياض

الإثنين 14 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، عبر موقعها الرسمي، استمرار القوات الحكومية بارتكاب خروقات ضد وحداتها في محافظة أبين جنوب البلاد.



وبينت الرئاسة أن القوات الحكومة مستمرة في قصف مواقع قواتها، بالإضافة إلى الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الجبهات، وتحصين مواقع جديدة في الجبهة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، للوقوف على سير عملية تنفيذ لجنته العسكرية الميدانية للشق العسكري من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت الهيئة: "نحرص على العمل مع التحالف لتطبيق الاتفاق، رغم استمرار الطرف الآخر بارتكاب الخروقات اليومية بقصف مواقع قواتنا بمختلف أنواع الأسلحة، واستمرارية سقوط الجرحى في صفوف وحداتنا بعد إعلان التحالف العربي للاتفاق".

وأضافت: "الطرف الآخر ينتهج أساليب الالتفاف والتحايل في تنفيذ بعض التزاماته، واختلاق الحجج والأعذار، وعرقلة وصول المراقبين الجنوبيين في فريق الرقابة المشترك، ومنعهم من أداء مهامهم للتحقق من صحة التنفيذ".

وتابعت: "استمرارية الاعتداءات بالقصف اليومي على مواقع القوات الجنوبية، وبوجود لجان المراقبة التابعة للتحالف العربي، تتطلب موقفًا جديًا وعاجلًا من التحالف".