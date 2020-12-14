الجزيرة القطرية تكثف هجومها على الإمارات بنشر فضائحها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات خاصة

أكدت مصادر في جزيرة سقطرى، استمرار الإمارات في بناء المزيد من القواعد العسكرية في الجزيرة، فضلاً عن قيامها بشراء منازل ومزارع في مناطق استراتيجية في الأرخبيل ونقل معدات عسكرية إليها بموافقة السعودية.

ونقلت قناة قطرية عن مصدر في حكومة المرتزقة، أن “الإمارات أرسلت لسقطرى 25 ضابطاً و15 خبيراً أجنبياً لتعزيز وجودها.

وكانت قناة “الجزيرة” القطرية كشفت في برنامجها برنامج “المتحري” مساء الأحد، عن خفايا وكواليس التمدد الإماراتي على ساحل البحر الأحمر في اليمن ودور “عسكري” الامارات في اليمن طارق عفاش في ذلك التمدد.

وكشف البرنامج الكثير من التفاصيل المتعلقة بالقوات المدعومة من الإمارات والمتواجدة على طول الشريط الساحلي بين المخا والحديدة غربي اليمن، فيما تحشا ذكر أي معلومات تتعلق بالقوات المدعومة من السعودية وفي مقدمتها مليشيات حزب الإصلاح.

وأشار البرنامج مستنداً على وثائق الى أدوار استخباراتية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، واستخدام الإمارات لسفن تجارية في نقل معدات عسكرية من إريتريا إلى اليمن.. مؤكداً على أطماع الإمارات في السيطرة على الموانئ وحقول النفط، والسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى.

ولفت الى قيام القوات الإماراتية بإنشاء سجون سرية واعتقال ناشطين مناوئين لها وتعذيب كثيرين منهم بوحشية.