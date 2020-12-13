طيران العدوان السعودي يشن غارات على مدغل ومجزر وماهلية بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب شن طيران العدوان السعودي اليوم الأحد تسع غارات على ثلاث مديريات بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديريتي مدغل ومجزر. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية ماهلية.

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