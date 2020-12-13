انتخاب اليمن عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 انتخب اليمن عضو في المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، للعامين القادمين ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بالعاصمة بيروت عبر الاتصال المرئي للجمعية العمومية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقارير اعمال الجمعية للعامين 2019- 2020م والوقع المالي خلال العامين وانتخاب رئيس واعضاء جدد للمكتب التنفيذي للجمعية اضافة الى اعتماد خطة عمل الجمعية للعامين2021-2022م واقرار الموازنة العامة وتحديد نسب مساهمة الاعضاء في الجمعية. كما تطرق اجتماع الجمعية العمومية للبرنامج التدريبي والذي يتضمن التحديات التي تواجه انظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا والتحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي وتنوع مصادر التمويل وفرص الاستثمار في التأمينات الاجتماعية وتطوير انظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع الشمول والاندماج الاجتماعي. وتم انتخاب رئيس للجمعية لدورة الجديدة ونائب وأعضاء للمكتب التنفيذي والمسؤل المالي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

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