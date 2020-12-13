يحدث الآن في جبهة بتار في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع قواتنا المسلحة الجنوبية في قطاع بتار من كتائب الشهيد لعجم في اللواء السادس مقاومة (لواء الشوبجي) تخوض أشرس المواجهات منذ وقت الظهر وتصد محاولات مستميتة للعدو للتقدم وتكبده خسائر فادحة، والمواجهات لازالت مستمرة حتى اللحظة. التفاصيل لاحقاً #المركزالإعلاميلمحورالضالعالقتالي

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