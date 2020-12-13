مدرسة الميثاق تفوز بتمثيل محافظة مأرب في المسابقة العلمية بين محافظات الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في محافظة مأرب، اليوم، التصفيات النهائية للمسابقة العلمية والثقافية (المنهجية) لطلاب الصف الثالث ثانوي قسم علمي التي نظمها مكتب وزارة التربية والتعليم في مأرب، بفوز طلاب مدرسة الميثاق الأساسية والثانوية للبنين بمديرية المدينة، على طلاب مدرسة الثورة بمديرية حريب، واحتلال مدرسة الميثاق المركز الأول وتمثيل مأرب في تصفيات المسابقة على مستوى محافظات الجمهورية.



وجرى تكريم فريقي المدرستين بالجوائز النقدية التشجيعية والشهادات التقديرية، نظير حصولهما على المركزين الأول والثاني في المسابقة.

وهنأ وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، طلاب مدرستي الميثاق والثورة بفوزهم بالمركزين الأول والثاني، وهو ما يعكس تميز وإبداع الطلاب ومستوى انضباط ومتابعة إدارة ومعلمي المدرستين .. مؤكدا أهمية المسابقة في تحفيز الطلاب للاجتهاد والمنافسة الشريفة في التحصيل العلمي.

من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم في مأرب الدكتور علي العباب، أن المسابقة العلمية ينظمها سنويا مكتب التربية في مأرب ضمن توجهات وزارة التربية في تنظيم المسابقة العامة بين المحافظات لدور المسابقة في تحسين مستوی ونوعية التعليم الذي يعتبر من ركائز بناء الأوطان وتحصين الأجيال من الأفكار والتعبئة الضالة.