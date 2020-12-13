جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 215 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروقات خمس غارات لطيران العدو التجسسي على الفازة وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجبلية وشارع الخمسين. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً 46 خرقاً بقصف مدفعي لـ 466 قذيفة و144 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 215 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.