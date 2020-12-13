شكرا لبحثكم عن خبر وزير العدل الغريب يكرّم مستشار سفارتنا في المغرب الكابتن حسين صالح بن صالح بدرع الوزارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام وزارة العدل

قدّم معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب درع وزارة العدل لسعادة الكابتن حسين صالح بن صالح أحمد، مستشار سفارتنا في المملكة المغربية.

وأشاد معالي وزير العدل خلال استقباله سعادة المستشار في مكتبه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، بجهوده في خدمة الطلاب الموفدين من وزارة العدل للدراسة في المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية.

من جانبه عبر سعادة المستشار عن شكره وتقديره العالي لمعالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب على هذه التكريم والترحيب الذي حضي به، موضحاً أن ما يقوم به واجب يستلزم عليه القيام به تجاه أبناء الوطن من الطلاب المبتعثين للدراسة في المملكة المغربية، مؤكداً استمرار التعاون فيما بين السفارة اليمنية بالمملكة المغربية ووزارة العدل فيما يخدم العدالة في وطننا الحبيب.