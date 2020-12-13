الباكري يفتتح دورة تدريبية بمارب حول دعم الشفافية والمساءلة في الصناعات الاستخراجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري اليوم، دورة تدريبية لـ20 شابا من اعلاميين وناشطين حقوقيين، لدعم دور الشباب في تعزيز الشفافية والمساءلة في الصناعات الاستخراجية، والتي ينظمها تحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن بالشراكة مع المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة وبدعم من برنامج الحكم الرشيد التابع للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).



ويتلقى المشاركون في الدورة معارف حول مفاهيم وأدوات الصناعات الاستخراجية وأنواعها، مكونات الثروة الاستخراجية ومقدارها وأين تذهب عائداتها، اضافة الى مفهوم الفساد وآليات مكافحته وتعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، واكسابهم مهارات أدوات الرقابة على المال العام الذي تمثل الصناعات الاستخراجية المصدر الرئيس له.

وأشار الباكري الی أهمية اقامة مثل هذه الدورات وبناء القدرات من اجل تعزيز الرقابة الشعبية والمساهمة في بناء الدولة وتعريفهم باسس النقد البناء والايجابي.

وشدد على ان المجتمع هو صاحب السلطة الاول والرقيب على اداء ممثليه في مختلف المؤسسات عبر الاطر الرقابية الرسمية والشعبية المعتمدة والمعترف بها، ووفق مبدأ حرية التعبير البناء والذي لا يتحول الى فوضى هدامة ويستخدم في تشويه المؤسسات واعاقة اعمالها.