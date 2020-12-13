المحافظ ياسر يناقش مع قيادة هيئة النقل البري تنظيم وتطوير عمل الهيئة في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، خلال لقائه اليوم، مع قيادة الهيئة العامة للنقل البري، إجراءات تنظيم وتطوير عمل فرع الهيئة في المهرة وفقا للوائح والنظم.

وأكد اللقاء الذي ضم أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، على أهمية التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والهيئة لتجاوز الصعوبات والارتقاء بمستوى العمل. وأكد محافظ المهرة ياسر، دعم قيادة السلطة المحلية لفرع هيئة النقل البري لتذليل الصعوبات التي تواجهها. من جانبه أشاد مدير الهيئة محروق، باهتمام وتعاون السلطة المحلية في المهرة .. مشيرا إلى أن زيارتهم إلى المهرة تأتي ضمن خطة الهيئة للإطلاع على أوضاع فروعها ومعالجة أي معوقات تواجهها خلال سير العمل والنهوض بمستوى أدائها.

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