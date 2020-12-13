محافظ عدن يكرم الفنان الكبير محمد عطروش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كرم محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الفنان الكبير محمد محسن عطروش، بدرع تذكاري نظير أدواره النضالية وما قدمه للفن من أعمال لازالت الأجيال تتناقلها حتى الآن.



وأطمأن خلال اللقاء على تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خلال الفترة الماضية .. مشيداً برصيده النضالي والفني الزاخر بالعطاء.

وأكد لملس أن عطاء الفنان عطروش خلال مشواره الفني الطويل، الذي امتد على مدى أكثر من 60 عاما، سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن ومصدر إلهام لكل الأجيال .. داعياً وزارة الثقافة إلى الاهتمام بالفنان الكبير عطروش وكل المبدعين ورعايتهم.

من جانبه أعرب الفنان عطروش عن عظيم شكره وامتنانه لهذا التكريم وهذه اللفتة من قيادة السلطة المحلية.