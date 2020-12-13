بدعم سعودي.. تدشن توزيع 100 قارب على صيادي حضرموت

دشن محافظ حضرموت، فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، بمدينة المكلا، توزيع 100 قارب صيد مع محركاتها، على الصيادين بعدة مديريات في المحافظة.



ويستهدف المشروع المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مديريات (المكلا، بروم ميفع، الشحر، شحير، الديس الشرقية، الريدة وقصيعر).



وخلال مراسم التدشين، بساحة خور المكلا، أشاد المحافظ البحسني بالمشروع الذي يستهدف شريحة مهمة في المجتمع.



وقال المحافظ إن حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين والانتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، مشيراً إلى أن هذا الدعم المقدم من البرنامج السعودي يأتي في المكان المناسب لخدمة هذه الشريحة الكبيرة، في ظل هذه الظروف الصعبة، وللإسهام في تحسين معيشتهم وأسرهم، ولتعويضهم عن الخسائر والاضرار التي لحقت بهم جراء الاعاصير الناتجة عن التغيرات المناخية الاخيرة.



وأعرب محافظ حضرموت عن شكره للقيادة السعودية على مايقدمونه من مشاريع تنموية تنعكس على حياة المواطنين.



من جانبه أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد عبدالله آل هادي، أن هذه المنحة، تأتي إيماناً من قيادة البرنامج بأهمية شريحة الصيادين والاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم، وتهدف إلى دعم هذه الشريحة الممتدة على طول 2600 كيلو متر من السواحل.



ولفت آل هادي إلى أن المشروع يأتي امتداداً لعدد من المشاريع السابقة لدعم القطاعات ذات الأثر المباشرعلى معيشة المواطنين، وتحسين دخل الصيادين وأسرهم، وخلق فرص عمل وتحقيق الانتاج الغذائي المستدام.

