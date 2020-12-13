شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع و بحسب الخطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت قوات التحالف استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع و بحسب الخطة الزمنية.



وأكد استمرار عملية فصل القوات في ابين وخروجها من عدن تسير بانضباطية والتزام.

كما يثمن التحالف التزام الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع و بحسب الخطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.