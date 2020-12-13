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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اطلاق حملة طبية تطوعية لجراحة وقسطرة القلب بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمشاركة أطباء القلب من السعودية، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.
وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الأول 28 عملية جراحية منها 23 قسطرة قلب و 5 عمليات قلب مفتوح دون حدوث مضاعفات.
ويهدف برنامج "نبض السعودية" إلى عمل ما يقارب 2,940 جراحة في مجالي القلب المفتوح والقسطرة يستفيد منها الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات.
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