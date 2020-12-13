وقفة احتجاجية بتعز للتنديد بجريمة قصف الحوثي للنادي الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت السلطة المحلية والرياضيين بمحافظة تعز جريمة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية للنادي الاهلي بالقذائف والذي أدى الى استشهاد الكابتن ناصر الريمي ونجله في القصف وإصابة أطفال أخرين مطالبين بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.



وخلال الوقفة الاحتجاجية للسلطة المحلية ومكاتبها والرياضيين بالمحافظة، استنكر وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم امس بقصف ملعب اكاديمية النادي الاهلي بمدينة تعز، والذي اسفر عن استشهاد الكابتن ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة ونجله عمران وجرح الأطفال كرم شوقي ورمزي شوقي أثناء تأديتهم التمارين الرياضية.

وأضاف أن هذه الجريمة الارهابية النكراء امتداد لنهج مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في قصف الاعيان المدنية وقتل المدنيين بدم بارد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وجريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.

وطالبت الوقفة الاحتجاجية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان بإدانة هذه الجريمة التي راح ضحيتها مدنيين أبرياء غالبيتهم من الاطفال، والعمل على بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وفرض العقوبات على قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.