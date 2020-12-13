رئيس الوزراء يعزي في وفاة العميد أويس منصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد أويس محمد منصر رئيس شعبة الرقابة والتفتيش بالمنطقة العسكرية الخامسة، إثر حادث مروري مؤسف.



وعبر رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى يحيى محمد منصر وكافة قبائل الزرانيق، عن بالغ الأسى وأصدق المواساة بهذا المصاب الأليم.. منوها بمناقب وصفات الفقيد في مختلف المواقع القيادية والعسكرية التي شغلها وأدواره البطولية والنضالية في معركة استعادة الدولة والشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري وما سطره من بطولات بجانب رفاقه من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه ومحبيه ومنتسبي المنطقة الخامسة وكافة قبائل الزرانيق، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.