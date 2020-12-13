شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق سباق الحمام الزاجل بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 انطلق بمديرية السوم بمحافظة حضرموت اليوم، سباق الحمام الزاجل، نظمه ناديي سيئون وتريم، بمسافة 420 كيلو جوً من منطقة شحن بمحافظة المهرة، بتمويل من مؤسسة بن كردوس للتنمية.

وشارك في المسابقة 500 طير، بمسافة تقدر 40 كيلو جو لمشاركي مديرية تريم ، و50 كيلو جوً لمشاركي مديرية سيئون. وتتوزع مراحل السباق على مسافات، 40 كيلو، تليها مسافة 80 كيلو، ومن ثم تأتي مسافة 150 كيلو، و250 كيلو، ثم تأتي نقطة الحسم والنهاية مسافة 420 كيلو جو من منفذ شحن بمحافظة المهرة.

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