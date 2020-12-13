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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتفال باليوم العربي لذوي الإعاقة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي، بالتنسيق مع جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا، اليوم بعدن، حفل فني وخطابي بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة 2020، بدعم من الصليب الاحمر الدولي ICRC ومنظمة المعاقين الدولية ( هاند كاب ) .
وأكد مدير صندوق المعاقين بعدن احمد الشاعري، أهمية الاحتفال بهذه المناسبة التي تسلط الضوء على احتياجات وحقوق المعاقين، وضرورة العمل المشترك للحد من التمييز في المعاملة لهذه الفئة، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في التنمية المجتمعية.
فيما أشارا مدير مركز الاطراف الصناعية عبدالله القيسي ، ورئيس الاتحاد الوطني لجميعات المعاقين صالح النادري، الى التركيز على قضايا ذوي الاعاقة في عدن ، من خلال وضع حلول ومعالجات لكافة المشاكل التي تواجههم، وتقديم المساعدات والمستلزمات اللازمة لهم لتسهل عملية ادماجهم في سوق العمل.
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