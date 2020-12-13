 البحسني يلتقي ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السيد محمد عبدالله آل هادي.



ناقش اللقاء خطط البرنامج السعودي، وآلية التدخل في قطاعات مهمة بمحافظة حضرموت، وأبرز المشاريع التي نفذها البرنامج في المحافظة.

وأشاد محافظ حضرموت بتدخلات البرنامج السعودي في القطاعات الحيوية المهمة، وما يقدمه البرنامج من خدمات تلامس المواطنين، وتحسّن سبل معيشتهم، مؤكداً أن قيادة السلطة بالمحافظة ستعمل على تذليل الصعاب وتسخير الإمكانيات للدفع بكافة مشاريع البرنامج السعودي للتنفيذ، معربا عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولقيادة البرنامج، والشعب السعودي الشقيق، لمواقفه المساندة لبلادنا.

من جانبه أعرب ممثل البرنامج السعودي محمد آل هادي، عن ارتياحه لمستوى الأمن، والتنمية في حضرموت، مشيرا إلى أن استقرار الأمن واستتبابه في ربوع حضرموت سيساعد وسيسهل عمل البرنامج السعودي في تنفيذ كافة المشاريع على مختلف القطاعات، مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تقديم كافة التسهيلات لترجمة تنفيذ هذه المشاريع.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. أمين بارزيق، ورئيس هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي م. يسلم بابلغوم، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الأشولي.