ماذا قال البحسني عن الاحتفال بالذكرى الـ 53 للاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر هذا العام؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، الاحتفال بالذكرى الـ 53 للاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر هذا العام، كان حافلاً بالمشاريع على مستوى المحافظة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، الاحتفال بالذكرى الـ 53 للاستقلال المجيد الـ 30 من نوفمبر هذا العام، كان حافلاً بالمشاريع على مستوى المحافظة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ في حديث مباشر لبرنامج "صباح الخير ياحضرموت" بثته إذاعة المكلا اليوم، إن زيارته لمديريات الوادي والصحراء كانت مثمرة، جسّدت لحمة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وشهدت افتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وتنموية واستراتيجية في قطاعات الطرق والصحة والتربية والتعليم والتعليم الجامعي والمهني والأمن والشباب والرياضة وقطاع المرأة.

وتطرق المحافظ في حديثه للّاذاعة الى جملة المشاريع التي جرى افتتاحها ووضع حجر الأساس لها وتفقّد سير العمل فيها في مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وتريم وساة، ومنها افتتاح مدارس للتعليم ومعاهد طبية وتقنية ومشاريع في قطاع التعليم الجامعي، والكهرباء وأبرزها الخط الناقل، والصحة، وأبرزها التوجيه بمستشفى عام لمديرية تريم وافتتاح مراكز صحية، والأمن، وتفقد سير العمل النهائي لمشروعين استراتيجيين في قطاع الطرق هما مشروع طريق عقبة كتبة الرابطة بين تريم ومديريات الصحراء وطريق رسب- ساة.

وأشار المحافظ الى لقاءاته مع قطاعات المرأة، وافتتاح مشاريع تدعم النشاط الرياضي بمديرات الوادي ومنها افتتاح مقرات للأندية الرياضية تشتمل على ملاعب للألعاب الرياضية، واهتمامه بمديريات الشريط الصحراوي من خلال لقاءاته بالمعنيين فيها، وتوجيهاته بمشاريع حيوية وخصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والطرق.

وأكد المحافظ أن الملف الأمني حظي بإهتمام خاص، وكان في مقدمة القضايا التي جرى مناقشتها، متطرقاً الى زياراته الميدانية لإدارة الأمن بالوادي والصحراء وقيادة المنطقة العسكرية الأولى، وتوجيهاته بالاهتمام بالأمن وتكثيف الدوريات واليقظة والانتشار.

ورفع المحافظ خالص الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لدعمه ورعايته لهذه المشاريع، وحرصه على دعم قطاع التنمية بالمحافظة، مثمناً جهود قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء في إدارة ملف التنمية.