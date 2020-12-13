حضرموت..اعتقال قيادي في الحراك الثوري بالمكلا

أعلن الحراك الثوري الجنوبي بساحل حضرموت، اليوم الأحد، اعتقال قوة أمنية لأحد قياداته في مدينة المكلا "شرقي اليمن".



وقال البيان إن "قوة أمنية، اعتقلت "محمد عبدالله بامثقال"، نائب رئيس مجلس الحراك الثوري لشؤون الساحل بحضرموت، من أمام بوابة مستشفى باشراحيل للطفولة، حيث مقر عمله هناك".



وأدان أكرم مقداد رئيس المركز الاعلامي بمجلس الحراك الثوري بحضرموت، الاعتقال وقال إنه "غريب ومريب ولا يستند لوقائع قانونية".



وحذّر مقداد "من استمرار حبسه بغير حق"، داعياً إلى الإفراج الفوري عنه.



ولم تُعرف بعد أسباب الاعتقال، إلاّ أنه سبق وأن طالت الاعتقالات عدد من قيادات الحراك، على خلفية مواقفها من التواجد الإماراتي السعودي .



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