ضربات جوية وكمين مُحكم يضاعف خسائر مليشيا الحوثي بشرياً وعسكرياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ مأرب

سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، الأحد 13 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، في كمين محكم نصبته القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وذكرت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة ثانية، في محيط معسكر ماس، ووادي حلحلان، بمديرية مدغل، شمالي غرب محافظة مأرب.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، خلال المواجهات التي اندلعت بين الطرفين بعد ان تفاجأت عناصر المليشيا وقوعها في فخ كمين مُحكم نصبته القوات الحكومية والمقاومة بمحيط المعسكر.

بالتزامن دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين في العديد من جبهات القتال في مديريتي مجزر، ورغوان، شمالي غرب المحافظة.

المواجهات التي صاحبها سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحافظة، ضاعفت من خسائر الحوثيين بشريا وعسكريا واصابتهم بإرباك شديد دفعهم إلى الفرار بشكل جماعي.