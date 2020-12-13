شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تحقق في أسباب وفاة اشهر الاطباء وشبهة القتل تسيطر على الموقف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ المجلس الطبي في صنعاء تحقيقا مع مستشفى آزال في العاصمة صنعاء بشأن خطأ طبي ادى الى وفاة جراح المخ والاعصاب اليمني الشهير امين الكمالي . مصادر مطلعة وقالت إن أسرة البروفسور أمين الكمالي قدمت شكوى الى المجلس الطبي بشأن إصابة الدكتور الكمالي ببكتيريا قاتلة اصيب بها في غرفة العناية المركزة في مستشفى آزال . وأوضحت أن الشكوى تضمنت وثائق تؤكد اصابة الدكتور أمين الكمالي بعد اسبوع من رقوده في غرفة العناية المركزة الملوثة اجهزتها ببكتريا قاتلة .

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