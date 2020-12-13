شكرا لبحثكم عن خبر صورة: طريق جديد يقرب العاصمة عدن من صنعاء.. تعرف عليه! والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الشيخ اليافعي عضو الجمعية الوطنية الجنوبية جمال بن عطاف عن جهود جبارة يقوم بها ابناء يافع لاستكمال مشروع طريق آخر يربط العاصمة عدن بصنعاء ومحافظات عدة..

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وقال بن عطاف ان ‏الخط الوحيد الذي يربط عدن بصنعاء هو خط (عدن يافع البيضاء صنعاء) ، جهود ذاتية لابناء قبيلة ‎#يافع في شق طريق موازي لتجنب الازدحام وهذا المشروع يحتاج إلى الدعم والمساندة.

وفي ذات السياق ، كشف مصدر مسؤول لعدن تايم ان الطريق الجديد سيتميز بافضلية انسيابية وعدم وجود "الاروان"، المشروع بطبيعته في هضبة وسط يافع وبين الوديان ومن افضل الطرق التي ستكون بيافع وذلك لسبب عدم وجود الارتفاعات والاروان.

واضاف المصدر: حاليا سيتم العمل -باذن الله- في توسعة المرحلة الاولى والمرحلة الثانية 4 كيلو متر بعرض ثلاثة متر، شاكرا على رجال المال والاعمال والخير ومؤسسات يافع على ماقدمته لاستكمال العمل على هذا المشروع..