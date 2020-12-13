شكرا لبحثكم عن خبر عريس في عمران يقتل عروسه ليلة زفافهما والسبب مخيف جدا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، السبت، بأن عريس يمني قام بقتل زوجته ليلة الدخلة.

وذكرت المصادر ، بأن عريس بمنطقة خيوان التابعة لمديرية حوث، محافظة عمران، أقدم على قتل زوجته ليلة الدخلة، طعنا بالة حادة.

وأرجعت المصادر السبب الى السحر الذي تم عمله للعريس ليلة الدخلة ما أدى لاختلال عقلي لدى الجاني.

ولفتت المصادر الى أنه تم تسليم الجاني لإدارة الامن، غير أنه لم يتسن التأكد من ذلك.

وتشهد المنطقة انتشار واسع للسحر، ما تسبب في عمليات قتل وطلاق؛ وفقا للأهالي.