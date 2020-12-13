شكرا لبحثكم عن خبر حزام قاعدة العند الجوية بلحج يوضح حقيقة الاحداث التي راح ضحيتها مواطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت قيادة الحزام الامني للقاعدة الجوية في مدينة العند بمديرية تبن في محافظة لحج اليوم السبت الاخبار التي جرى روايتها وتضخيمها بطريقة دراماتيكية الخميس الماضي حول الاحداث التي راح ضحيتها احد المواطنين واصابة 3 اخرين .

واوضح اعلام الحزام الامني بالعند ان الحزام اراد تنظيم عمل المحطات اثناء ازمة المشتقات النفطية التي ضربت المحافظة مع غيرها من المحافظات في منع انتشار السوق السوداء وابتزاز المواطن بإضافة معاناة الى جانب ما يعانيه من ازمات.

ولفت الى ان الحزام اصدر تعليمات في شهر ابريل من العام الجاري على عدم افتعال اي ازمات نفطية باخفائها او بيعها للسوق السوداء لزيادة تئزيم وضع المواطن.

مشيرا الى ان جميع مالكي المحطات وقعوا على الاتفاقية والتزموا بها ومن بينهم محطة الدبس الا ان مالكها "احمد حسن الدبس" انقلب على التعليمات بقصد استغلال الاوضاع من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء وبما يخالف التعليمات المتفق عليها لاكثر من مرة ما ادى بقيادة الحزام الى اغلاق المحطة واحتجاز عمالها والزامهم بعدم العمل وفتح المحطة حتى يتم حلحلة المشكلة مع مالك المحطة.

موضحا ان قيادة الحزام تفاجأت بقيام مالك المحطة بفتحها دون الرجوع الى القيادة وعدم الالتزام بالتعليمات والافتراء زورا وبهتانا على قيادة الحزام ببتزازه عبر طلب 500 الف ريال تدفع للقائد وتقديم شكوى لمحافظ المحافظة كيدية ولا اساس لها من الصحة وقام بإستغلال توجيهات المحافظ التي كانت واضحة في الافراج عن المحتجزين الذي كان الحزام قد اطلقهم قبل وصول توجيهاته.

مؤكدا ان مالك المحطة قام بفتحها دون سابق اشعار وعند وصول قوة امنية لاغلاق المحطة تعرض الجنود الى إحتكاك غير مبرر هدف الى ارباك الوضع ما ادى الى خروجه عن السيطرة نتج عنه وفاة شخص واصابة 3 اشخاص .

منوها الى ان الامور مستقرة في المدينة ولا يوجد اي اختلالات او وقائع عن الاستيلاء على نقاط الحزام في العند او هروب قائد الحزام او اشتباكات ادت الى وفاة واصابة جنود كما اشيع في بعض المواقع الاعلامية.

ودعا المواقع الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعية الى تحري المصداقية والدقة عبر نقل الاخبار والحصول عليها من مصادرها الحقيقة .

مبينا ان قيادة الحزام تعبر عن حزنها لما نتج عنه الحادث من وفاة واصابة اشخاص عزيزين من ابنائها الذين تربطها بهم علاقات اجتماعية طيبة ومتينة.